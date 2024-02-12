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В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

"Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 11:38
В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы
Зеленский. фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток - до 13 мая 2024 года.

Источник: карточки законопроектов №№ 10457 и 10456

Детали: Это уже десятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

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Темы: Военное положениемобилизацияЗеленский
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