Загибель українського баскетболіста в Німеччині: поліція затримала нападника

Німецька поліція затримала нападника на 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, якого було вбито у Дюссельдорфі.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії".

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Деталі: За його словами, МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста. Наразі генконсульство в Дюссельдорфі провело переговори із главою поліції міста Ессен.

Українські консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності.

Повідомляється, що іншому потерпілому українцю надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Його стан стабільний, загроз життю немає.

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Що було раніше: Федерація баскетболу України повідомила про трагічну загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині внаслідок нападу.

За даними Федерації, Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова.

Довідково: Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.