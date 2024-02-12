Гибель украинского баскетболиста в Германии: полиция задержала нападавшего

Немецкая полиция задержала нападавшего на 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, который был убит в Дюссельдорфе.

Источник: представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия".

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Детали: По его словам, МИД Украины взял на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста. Сейчас генконсульство в Дюссельдорфе провело переговоры с главой полиции города Эссен.

Украинские консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности.

Сообщается, что другому пострадавшему украинцу оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Его состояние стабильное, угроз жизни нет.

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Что предшествовало: Федерация баскетбола Украины сообщила о трагической гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии в результате нападения.

По данным Федерации, Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы. Врачи не смогли спасти Ермакова.

Справка: Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 г.р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.