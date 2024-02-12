Росіяни купують Starlink через треті країни – ГУР
В Головному управлінні розвідки заявили, що системи супутникового зв'язку Starlink надходять у продаж до РФ через треті країни, але триває робота з "нейтралізації цієї загрози".
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті - контрабанду. Так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках...
Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ - не лише країна-терорист номер один, а і країна-контрабандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють".
Деталі: Юсов зазначив, що у нововму році росіяни почали більш "системно і налагоджено" використовувати Starlink на лінії фронту: "На ці пристрої та девайси окупанти роблять ставку. Звісно, триває робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі загрози розкривати не будемо".
Передісторія:
- 11 лютого Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті. За даними ГУР, масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".
- Згодом американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Starlinks ніколи не продавалися прямо чи опосередковано Росії.