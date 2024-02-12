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Росіяни купують Starlink через треті країни – ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 12 лютого 2024, 13:15
Росіяни купують Starlink через треті країни – ГУР
АНДРІЙ ЮСОВ. ФОТО GUR.GOV.UA

В Головному управлінні розвідки заявили, що системи супутникового зв'язку Starlink надходять у продаж до РФ через треті країни, але триває робота з "нейтралізації цієї загрози". 

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті - контрабанду. Так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках...

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Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ - не лише країна-терорист номер один, а і країна-контрабандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють".

Деталі: Юсов зазначив, що у нововму році росіяни почали більш "системно і налагоджено" використовувати Starlink на лінії фронту: "На ці пристрої та девайси окупанти роблять ставку. Звісно, триває робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі загрози розкривати не будемо".

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Теми: МаскРосіявійнарозвідка
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