Маск заперечив прямий чи опосередкований продаж Starlink Росії

Власник компанії SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що термінали Starlink не продавалися Росії прямо чи опосередковано.

Джерело: Маск у соцмережі Х

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.

