Маск заперечив прямий чи опосередкований продаж Starlink Росії

Власник компанії SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що термінали Starlink не продавалися Росії прямо чи опосередковано.

Джерело: Маск у соцмережі Х

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia. Реклама: February 11, 2024

Пряма мова Маска: "У низці неправдивих новинних повідомлень стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink Росії.

Це категорично не відповідає дійсності.

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Наскільки нам відомо, жодного терміналу Starlink не було прямо чи опосередковано продано Росії".

Що передувало: 10 лютого ресурс "Мілітарний" повідомив, що росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях. Зазначалося, що росіяни отримують термінали Starlink через "паралельний імпорт", або через так званих волонтерів-реселерів. Закупівля йде через треті країни, підставними особами.

У SpaceX заявили, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ.

11 лютого Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті. За даними ГУР, масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".