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Россияне покупают Starlink через третьи страны – ГУР

Алена МазуренкоПонедельник, 12 февраля 2024, 13:15
Россияне покупают Starlink через третьи страны – ГУР
АНДРЕЙ ЮСОВ. ФОТО GUR.GOV.UA

В Главном управлении разведки заявили, что системы спутниковой связи Starlink поступают в продажу в РФ через третьи страны, но ведется работа по "нейтрализации этой угрозы".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, а по сути - контрабанду. Да, через третьи страны, мы не будем называть конкретные страны, эта информация требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории РФ, на открытых онлайн-площадках...

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Никто не утверждает, что официально происходит продажа Starlink россиянам. Но сегодня РФ - не только страна-террорист номер один, но и страна-контрабандист номер один, поэтому это проблема, над которой сегодня работают".

Детали: Юсов отметил, что в новом году россияне начали более "системно и налажено" использовать Starlink на линии фронта: "На эти устройства и девайсы оккупанты делают ставку. Конечно, продолжается работа по нейтрализации этой угрозы. Мы сейчас все угрозы раскрывать не будем".

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Темы: МаскРосcиявойнаразведка
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