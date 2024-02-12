Суд отказался восстанавливать Фарион в должности профессора "Львовской политехники"
Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
Источник: решение суда
Детали: Фарион в декабре 2023 года обратилась в суд с иском к Национальному университету "Львовская политехника" о признании незаконным и отмене приказа об увольнении ее с должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники.
Она требовала восстановить ее в должности и взыскать с "Львовской политехники" средний заработок за весь период прогула и судебные расходы, понесенные ею при рассмотрении дела.
По результатам рассмотрения дела, 7 февраля суд в удовлетворении иска отказал.
В решении отмечается, что апелляционную жалобу подают в течение 30 дней со дня его провозглашения.
Предыстория:
- Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион.
- 15 ноября Национальный университет "Львовская политехника" уволил Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне его обвинений в сторону военных в том, что они общаются на русском языке.
- Источники УП в правоохранительных органах подтвердили УП, что повод для увольнения экснардепки – нарушения 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
- Фарион отреагировала на свое увольнение из "Львовской политехники", сообщив, что готовит иск в суд.