Суд отказался восстанавливать Фарион в должности профессора "Львовской политехники"

Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".

Источник: решение суда

Детали: Фарион в декабре 2023 года обратилась в суд с иском к Национальному университету "Львовская политехника" о признании незаконным и отмене приказа об увольнении ее с должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники.

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Она требовала восстановить ее в должности и взыскать с "Львовской политехники" средний заработок за весь период прогула и судебные расходы, понесенные ею при рассмотрении дела.

По результатам рассмотрения дела, 7 февраля суд в удовлетворении иска отказал.

В решении отмечается, что апелляционную жалобу подают в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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