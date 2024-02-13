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Сенат США проголосував за припинення дебатів про законопроєкт з допомогою Україні

Ольга Глущенко Вівторок, 13 лютого 2024, 05:30
Сенат США проголосував за припинення дебатів про законопроєкт з допомогою Україні
Фото: Getty Images

Сенатори США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова у Facebook, Сенат США

Пряма мова Маркарової: "Наступним кроком стало ухвалення Клопотання Про припинення дебатів по оновленому тексту законопроєкту HR 815 (Законодавчий інструмент Закону про Національну Безпеку 2024), яке було підтримано 66 сенаторами (при необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори".

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Нагадаємо: Верхня палата американського Конгресу – Сенат – 8 лютого ухвалила процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Сенат США у неділю проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, яке відбудеться найближчими днями.

Теми: СШАдопомога УкраїніМаркарова
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