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Сенат США проголосовал за прекращение дебатов о законопроекте с помощью Украине

Ольга ГлущенкоВторник, 13 февраля 2024, 05:30
Сенат США проголосовал за прекращение дебатов о законопроекте с помощью Украине
Фото: Getty Images

Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook, Сенат США

Прямая речь Маркаровой: "Следующим шагом стало принятие Ходатайство о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (Законодательный инструмент Закона о Национальной Безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора".

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Напомним: Верхняя палата американского Конгресса – Сенат – 8 февраля приняла процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сенат США в воскресенье проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

Темы: СШАпомощь УкраинеМаркарова
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