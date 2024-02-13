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У 110 бригади немає можливостей утримувати Авдіївку, але приходить підкріплення

Валентина РоманенкоВівторок, 13 лютого 2024, 11:13
У 110 бригади немає можливостей утримувати Авдіївку, але приходить підкріплення
Авдіївка. фото Getty Images

Деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади в Авдіївці замінили іншими підрозділами Збройних сил України.

Джерело: начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач в ефірі "Радіо Свобода" 13 лютого

Пряма мова: "У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла".

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Деталі: За словами Сєкача, в Авдіївці тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання, вони переважають у силах. На думку речника, російські сили намагаються взяти Авдіївку до президентських виборів у Росії, які мають відбутися у березні цього року. І для цього використовують усі можливі способи.

Пряма мова: "У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно".

Що передувало: Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків й іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ і звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку.

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Теми: Авдіївкавійна
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