У 110 бригады нет возможностей удерживать Авдеевку, но приходит подкрепление

Некоторые подразделения 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке заменили другими подразделениями Вооруженных сил Украины.

Источник: начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в эфире "Радио Свобода" 13 февраля

Прямая речь: "У нас нет достаточных возможностей, чтобы удерживать город, но приходит подкрепление, и мы рассчитываем на дружественные подразделения... Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла".

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Детали: По словам Секача, в Авдеевке продолжаются бои за город и окрестности. Российские силы пытаются перерезать линию снабжения, они преобладают в силах. По мнению спикера, российские силы пытаются взять Авдеевку до президентских выборов в России, которые должны состояться в марте этого года. И для этого используют все возможные способы.

Прямая речь: "У них есть преимущество в авиации полноценное, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, на бомбежки города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задача, и они пытаются выполнить ее как угодно".

Что предшествовало: Российские войска активизировались под Авдеевкой более четырех месяцев назад, в октябре 2023 года. Позиции ВСУ и сам город подвергаются атакам большим количеством танков и другой бронетехники при поддержке авиации и артиллерии. Армия РФ не оставляет попыток захватить город, говорят в Генштабе ВСУ и отчитываются о большой интенсивности российских атак на Авдеевском направлении.