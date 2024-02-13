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Трамп заявив, що без нього НАТО взявся за старе і допомагає Україні менше за Штати

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 16:07
Трамп заявив, що без нього НАТО взявся за старе і допомагає Україні менше за Штати
Дональд Трамп, фото Getty Images

Колишній президент США та лідер від республіканців на номінацію на виборах Дональд Трамп розкритикував країни НАТО і їхній внесок у допомогу Україні, вимагаючи платити більше.

Джерело: Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми допомагаємо Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО. У нас немає нікого (при владі), кого б вони поважали, і вони наполягають на тому, щоб платити набагато менше, ніж ми. 

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Неправильно, НАТО має платити на рівні з нами, і зараз. Вони зроблять це, якщо їх правильно попросити. Якщо ні, тоді Америка передусім".

Деталі: Трамп заявив, що він, коли був президентом США, зробив НАТО "сильним", змушуючи членів Альянсу платити більше, щоб досягти цільових показників оборонних витрат у 2% ВВП.

На його думку, згодом відбувся регрес.

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Пряма мова: "Коли я сказав 20 країнам, які не платили свою справедливу частку, що вони повинні платити, і сказав, що без цього ви не матимете військового захисту США, гроші потекли рікою. Після стількох років, коли США оплачували рахунки, це було прекрасне видовище. 

Але тепер, коли мене немає, щоб сказати: "Ви повинні платити", вони знову взялися за старе".

Трамп знову невдоволений НАТО
Трамп знову невдоволений НАТО
Скриншот із Truth Social

Передісторія: 

Теми: ТрампНАТОдопомога Україні
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