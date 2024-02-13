Трамп заявив, що без нього НАТО взявся за старе і допомагає Україні менше за Штати
Колишній президент США та лідер від республіканців на номінацію на виборах Дональд Трамп розкритикував країни НАТО і їхній внесок у допомогу Україні, вимагаючи платити більше.
Джерело: Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми допомагаємо Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО. У нас немає нікого (при владі), кого б вони поважали, і вони наполягають на тому, щоб платити набагато менше, ніж ми.
Неправильно, НАТО має платити на рівні з нами, і зараз. Вони зроблять це, якщо їх правильно попросити. Якщо ні, тоді Америка передусім".
Деталі: Трамп заявив, що він, коли був президентом США, зробив НАТО "сильним", змушуючи членів Альянсу платити більше, щоб досягти цільових показників оборонних витрат у 2% ВВП.
На його думку, згодом відбувся регрес.
Пряма мова: "Коли я сказав 20 країнам, які не платили свою справедливу частку, що вони повинні платити, і сказав, що без цього ви не матимете військового захисту США, гроші потекли рікою. Після стількох років, коли США оплачували рахунки, це було прекрасне видовище.
Але тепер, коли мене немає, щоб сказати: "Ви повинні платити", вони знову взялися за старе".
Передісторія:
- Дональд Трамп уже згадував, як, будучи президентом, вимагав справедливих внесків від інших членів НАТО, він також погрожував вийти з Північноатлантичного альянсу – і готовий зробити це у випадку свого повторного обрання на посаду президента США.
- Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.
- У Держдепі СЩА на тлі скандальних заяв Трампа щодо погроз союзникам нагадали про події після 11 вересня 2001 року, коли НАТО став на захист США.
- Також слова колишнього президента викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.
- Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяви Трампа небезпечними і такими, що грають на руку Москві.