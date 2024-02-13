Трамп заявил, что без него НАТО взялся за старое и помогает Украине меньше Штатов

Бывший президент США и лидер от республиканцев на номинацию на выборах Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО и их вклад в помощь Украине, требуя платить больше.

Источник: Дональд Трамп в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (у власти), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы.

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Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами, и сейчас. Они сделают это, если их правильно попросить. Если нет, тогда Америка в первую очередь".

Детали: Трамп заявил, что он, когда был президентом США, сделал НАТО "сильным", заставляя членов Альянса платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2% ВВП.

По его мнению, впоследствии произошел регресс.

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Прямая речь: "Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого вы не будете иметь военной защиты США, деньги потекли рекой. После стольких лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище.

Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое".

Трамп снова недоволен НАТО Скриншот из Truth Social

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