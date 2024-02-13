Трамп заявил, что без него НАТО взялся за старое и помогает Украине меньше Штатов
Бывший президент США и лидер от республиканцев на номинацию на выборах Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО и их вклад в помощь Украине, требуя платить больше.
Источник: Дональд Трамп в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (у власти), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы.
Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами, и сейчас. Они сделают это, если их правильно попросить. Если нет, тогда Америка в первую очередь".
Детали: Трамп заявил, что он, когда был президентом США, сделал НАТО "сильным", заставляя членов Альянса платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2% ВВП.
По его мнению, впоследствии произошел регресс.
Прямая речь: "Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого вы не будете иметь военной защиты США, деньги потекли рекой. После стольких лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище.
Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое".
Предыстория:
- Дональд Трамп уже вспоминал, как, будучи президентом, требовал справедливых взносов от других членов НАТО, он также угрожал выйти из Североатлантического альянса – и готов сделать это в случае своего повторного избрания на пост президента США.
- Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.
- Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.
- В Госдепе США на фоне скандальных заявлений Трампа об угрозах союзникам напомнили о событиях после 11 сентября 2001 года, когда НАТО встал на защиту США.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявления Трампа опасными и играющими на руку Москве.