Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил, что без него НАТО взялся за старое и помогает Украине меньше Штатов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 16:07
Трамп заявил, что без него НАТО взялся за старое и помогает Украине меньше Штатов
Дональд Трамп, фото Getty Images

Бывший президент США и лидер от республиканцев на номинацию на выборах Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО и их вклад в помощь Украине, требуя платить больше.

Источник: Дональд Трамп в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (у власти), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы. 

Реклама:

Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами, и сейчас. Они сделают это, если их правильно попросить. Если нет, тогда Америка в первую очередь".

Детали: Трамп заявил, что он, когда был президентом США, сделал НАТО "сильным", заставляя членов Альянса платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2% ВВП.

По его мнению, впоследствии произошел регресс.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого вы не будете иметь военной защиты США, деньги потекли рекой. После стольких лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. 

Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое".

Трамп снова недоволен НАТО
Трамп снова недоволен НАТО
Скриншот из Truth Social

Предыстория: 

Темы: ТрампНАТОпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский отправляет правительство на границу с Польшей и предлагает Туску встречу

Вдоль границы с Украиной РФ развернула 48 установок "Искандер" – ГУР

таблицаУкраинцы разделились в вопросе, что считать победой над Россией – опрос

Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара

ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Трамп
Заявления Трампа по НАТО разделили Республиканскую партию
Каллас: Угрозы Трампа могут стать "будильником" для некоторых членов ЕС
В США начались слушания по делу о хранении Трампом тайных документов на его вилле
Последние новости
18:06
До псевдовыборов Путина россияне хотят захватить Луганщину – ГУР
18:06
Благотворительный аукцион в поддержку ВСУ: журнал Time с подписью Залужного и "Кацапский котел"
18:05
Мессенджер Signal разрешит пользователям скрыть номер своего мобильного телефона
18:05
Реформа БЭБ: Налоговый комитет Рады поддержал правительственный законопроект, несмотря на позицию бизнес-ассоциаций
18:00
Послы G7 предостерегли Киев от саботажа реформы Бюро экономической безопасности
17:55
Польша просит ЕС помочь решить вопрос поставок украинского зерна
17:52
Украинцы за границей напомнят о пленных и теракте в Оленивке: график акций на 24 февраля
17:49
До 8 возросло количество пострадавших из-за удара РФ по Краматорску 
17:40
КолонкаДолжна быть политическая воля для устранения пророссийских нардепов – ЧЕСТНО
17:39
Финляндия навсегда закроет два пункта пропуска с Россией
Все новости...
Реклама: