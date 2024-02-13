Поблизу Дюссельдорфа напали на ще одного юного українця

15-річний українець отримав серйозні травми в результаті нападу на ґрунті расової ненависті в місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.

Джерело: агентство DPA з посиланням на німецьку поліцію, цитує "Європейська правда"

Деталі: Український підліток перебував у закусочній у суботу ввечері, коли незнайомець зробив йому ксенофобські зауваження.

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Потім він раптово вдарив підлітка по голові невідомим предметом і втік.

У лікарні з’ясувалося, що травми хлопця набагато серйозніші, ніж вважалося спочатку, однак загрози його життю не було.

Свідки описали нападника як сильного і міцного чоловіка зростом близько 1,92 метра. Ведеться розслідування.

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Приблизно в той же час в Обергаузені, теж неподалік від Дюссельдорфа, напали на 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова та ще одного українця. Там поліція заявила, що не бачить "конкретних доказів злочину на ґрунті ксенофобії". Тій сутичці передувала суперечка.

Федерація баскетболу України повідомила про загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині. Німецька поліція затримала вбивцю.