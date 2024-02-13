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Неподалеку от Дюссельдорфа напали на еще одного юного украинца

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 20:18
Неподалеку от Дюссельдорфа напали на еще одного юного украинца
Немецкий город Меттманн, иллюстративное фото из Wikipedia

15-летний украинец получил серьезные травмы в результате нападения на почве расовой ненависти в городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа. 

Источник: агентство DPA со ссылкой на немецкую полицию, цитирует "Европейская правда"

Детали: Украинский подросток находился в закусочной в субботу вечером, когда незнакомец сделал ему ксенофобские замечания.

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Затем он внезапно ударил подростка по голове неизвестным предметом и убежал. 

В больнице выяснилось, что травмы парня гораздо серьезнее, чем считалось изначально, однако угрозы его жизни не было.

Свидетели описали нападавшего как сильного и крепкого мужчину ростом около 1,92 метра. Идет следствие.

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Примерно в то же время в Оберхаузене, тоже неподалеку от Дюссельдорфа, напали на 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова и еще одного украинца. Там полиция заявила, что не видит "конкретных доказательств преступления на почве ксенофобии".Той стычке предшествовал спор.

Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии. Немецкая полиция задержала убийцу.

Темы: ГерманияксенофобияУкраинабеженцы
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