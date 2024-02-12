Вбивству юного українського баскетболіста в Німеччині передувала суперечка

Злочин стався на автобусній станції в Оберхаузені, поруч із головним залізничним вокзалом, фото - Frank Schneider via Bild

Німецькі правоохоронці повідомили подробиці сутички, внаслідок якої в Оберхаузені під Дюссельдорфом загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков.

Джерело: Focus із посиланням на дані прокуратури та поліції міста Ессен, Bild, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними правоохоронців, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі-Брандта в місті Оберхаузен (місто в адміністративному районі Дюссельдорфа – ред.) між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.

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Спочатку вони сперечалися в автобусі, однак перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі.

Внаслідок інциденту четверо молодих людей отримали серйозні поранення, імовірно, ножові. Нападники з місця злочину втекли.

Невдовзі 17-річний українець від отриманих травм помер у лікарні попри проведену операцію.

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Наступного дня правоохоронці затримали двох підозрюваних: 15-річного хлопця з Гельзенкірхена та 14-річного з Герне. Обидва були відомі поліції.

На 15-річного підлітка було видано ордер на арешт через серйозність звинувачень, тоді як 14-річного передали законним опікунам через відсутність достатніх доказів.

За даними видання Bild, один із нападників – німець турецького походження, відомий поліції за кілька злочинів, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень і пограбуванням. Другий підозрюваний – німець-грек, він також відомий поліції.

Розслідування обставин і мотивів злочину триває.

Цьому передувало: Федерація баскетболу України повідомила про загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині, Федерація баскетболу міста Києва додала, що хлопець загинув внаслідок нападу.

Згодом Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю українського баскетболіста Володимира Єрмакова.