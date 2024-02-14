Окупанти вдруге за ніч завдали удару по Селидовому на Донеччині: зруйнували лікарню

Лікарня в Селидовому, ФОТО: ВАДИМ ФІЛАШКІН У TELEGRAM

У ніч на 14 лютого окупанти вдруге обстріляли Селидове у Донецькій області. Поранено одну людину, близько 100 пацієнтів лікарні евакуйовують у інші міста.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

Деталі: За інформацією Філашкіна, близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні.

Реклама:

Він наголосив, що ймовірно під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина. Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні влада перевозить до лікарень Покровська і Мирнограда.

На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада: проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень.

До робіт залучені 27 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч на 14 лютого окупанти вдруге обстріляли Селидове у Донецькій області. Поранено одну людину, близько 100 пацієнтів лікарні евакуйовують у інші міста. pic.twitter.com/3AqF6slUhM — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 14, 2024

Нагадаємо: Росіяни вдарили по Селидовому пізно ввечері 13 лютого. Поцілили у 5-поверхівку: 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю, під завалами люди.