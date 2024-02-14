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Оккупанты второй раз за ночь нанесли удар по Селидовому в Донецкой области: разрушили больницу

Алена ИвашкивСреда, 14 февраля 2024, 03:18
Оккупанты второй раз за ночь нанесли удар по Селидовому в Донецкой области: разрушили больницу
Больница в Селидово, ФОТО: ВАДИМ ФИЛАШКИН В TELEGRAM

В ночь на 14 февраля оккупанты во второй раз обстреляли Селидово в Донецкой области. Ранен один человек, около 100 пациентов больницы эвакуируют в другие города.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Детали: По информации Филашкина, около часа ночи город подвергся очередному обстрелу - поврежден один из корпусов больницы.

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Он отметил, что вероятно под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. Около 100 пациентов Селидовской больницы власти перевозят в больницы Покровска и Мирнограда.

На месте работают спасатели, полиция и местные власти.

Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений.

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К работам привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним: Россияне ударили по Селидовому поздно вечером 13 февраля. Попали в 5-этажку: 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью, под завалами люди.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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