Оккупанты второй раз за ночь нанесли удар по Селидовому в Донецкой области: разрушили больницу
В ночь на 14 февраля оккупанты во второй раз обстреляли Селидово в Донецкой области. Ранен один человек, около 100 пациентов больницы эвакуируют в другие города.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Детали: По информации Филашкина, около часа ночи город подвергся очередному обстрелу - поврежден один из корпусов больницы.
Он отметил, что вероятно под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. Около 100 пациентов Селидовской больницы власти перевозят в больницы Покровска и Мирнограда.
На месте работают спасатели, полиция и местные власти.
Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений.
К работам привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники.
У ніч на 14 лютого окупанти вдруге обстріляли Селидове у Донецькій області. Поранено одну людину, близько 100 пацієнтів лікарні евакуйовують у інші міста. pic.twitter.com/3AqF6slUhM— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 14, 2024
Напомним: Россияне ударили по Селидовому поздно вечером 13 февраля. Попали в 5-этажку: 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью, под завалами люди.