Росіяни за добу вбили 7 цивільних, ще 23 поранені

Внаслідок російської агресії за добу загинули щонайменше 7 цивільних, ще 23 дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Херсонської – Олександр Прокудін, Запорізької – Іван Федоров, Харківської – Олег Синєгубов, Дніпропетровської – Сергій Лисак

Деталі: На Донеччині за добу росіяни вбили трьох людей – у Селидовому. Ще 14 людей в області дістали поранення.

Реклама:

На Херсонщині за добу через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 – дістали поранення.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу загинув 66-річний житель Малої Токмачки.

На Харківщині внаслідок артилерійських ударів по Вовчанськ 61-річна жінка загинула, отримавши мінно-вибухові травми, ще одна 50-річна жінка зазнала травм.

ВІДЕО ДНЯ

На Дніпропетровщині ворожа зброя вбила 64-річного чоловіка. Двоє 53-річних чоловіків постраждали.