Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу вбили 7 цивільних, ще 23 поранені

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 лютого 2024, 09:31
Росіяни за добу вбили 7 цивільних, ще 23 поранені
Наслідки обстрілу Харківщини, фото з телеграму Синєгубова

Внаслідок російської агресії за добу загинули щонайменше 7 цивільних, ще 23 дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Херсонської – Олександр Прокудін, Запорізької – Іван Федоров, Харківської – Олег Синєгубов, Дніпропетровської – Сергій Лисак 

Деталі:  На Донеччині за добу росіяни вбили трьох людей – у Селидовому. Ще 14 людей в області дістали поранення.

Реклама:

На Херсонщині за добу через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 – дістали поранення.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу загинув 66-річний житель Малої Токмачки.

На Харківщині внаслідок артилерійських ударів по Вовчанськ 61-річна жінка загинула, отримавши мінно-вибухові травми, ще одна 50-річна жінка зазнала травм

ВІДЕО ДНЯ

На Дніпропетровщині ворожа зброя вбила 64-річного чоловіка. Двоє 53-річних чоловіків постраждали.

Теми: жертвивоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

жертви
У Селидовому через обстріли загинули троє людей, серед них вагітна і дитина
Росіяни з артилерії вдарили по центру Вовчанська, загинула 61-річна жінка - ОВА
Росіяни обстріляли 17 населених пунктів у Запорізькій області: є поранені
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
09:23
фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: