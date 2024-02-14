Россияне за сутки убили 7 гражданских, еще 23 ранены
В результате российской агрессии за сутки погибли по меньшей мере 7 гражданских, еще 23 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Херсонской - Александр Прокудин, Запорожской - Иван Федоров, Харьковской - Олег Синегубов, Днепропетровской - Сергей Лысак
Детали: В Донецкой области за сутки россияне убили трех человек - в Селидово. Еще 14 человек в области получили ранения.
На Херсонщине за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.
В Запорожской области в результате обстрела погиб 66-летний житель Малой Токмачки.
На Харьковщине в результате артиллерийских ударов по Волчанску 61-летняя женщина погибла, получив минно-взрывные травмы, еще одна 50-летняя женщина получила травмы.
На Днепропетровщине вражеское оружие убило 64-летнего мужчину. Двое 53-летних мужчин пострадали.