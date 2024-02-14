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Россияне за сутки убили 7 гражданских, еще 23 ранены

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 февраля 2024, 09:31
Россияне за сутки убили 7 гражданских, еще 23 ранены
Последствия обстрела Харьковщины, фото из телеграмма Синегубова

В результате российской агрессии за сутки погибли по меньшей мере 7 гражданских, еще 23 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Херсонской - Александр Прокудин, Запорожской - Иван Федоров, Харьковской - Олег Синегубов, Днепропетровской - Сергей Лысак 

Детали:  В Донецкой области за сутки россияне убили трех человек - в Селидово. Еще 14 человек в области получили ранения.

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На Херсонщине за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.

В Запорожской области в результате обстрела погиб 66-летний житель Малой Токмачки.

На Харьковщине в результате артиллерийских ударов по Волчанску 61-летняя женщина погибла, получив минно-взрывные травмы, еще одна 50-летняя женщина получила травмы. 

ВИДЕО ДНЯ

На Днепропетровщине вражеское оружие убило 64-летнего мужчину. Двое 53-летних мужчин пострадали.

Темы: жертвывоенные преступления
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