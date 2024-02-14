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У Селидовому через обстріли загинули троє людей, серед них вагітна і дитина

Олена Івашків, Олена РощінаСереда, 14 лютого 2024, 06:56
У Селидовому через обстріли загинули троє людей, серед них вагітна і дитина
Лікарня у Селидовому після російського обстрілу, фото Селидівської МВА

Станом на ранок 14 лютого відомо про трьох загиблих та 12 поранених людей через те, що Росія вночі обстрілювала Селидове Донецької області.

Джерело: Селидівська МВАДонецька обласна прокуратура

Деталі: Російські окупаційні війська поцілили по цивільних об'єктах міста Селидове.

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За даними міськадміністрації, в результаті цього поранення дістали 12 мешканців, четверо з них діти. Загинули 3 цивільні особи, серед них одна дитина.

Пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.

За даними прокуратури, о 23:30 окупанти завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку у м. Селидове, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд. 

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Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 осіб, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку. 

Потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями, осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

О 01:00 армія держави-агресора обстріляла медичний заклад. Від влучання засобів ураження загинули троє цивільних: 38-річна жінка, котра перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна мати з сином 9 років. Також отримали травми 6 пацієнтів. Найстаршому – 76 років, наймолодшій крихитці 15 лютого має виповнитись 6 місяців.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки й автомобілі. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Передісторія: 

  • Росіяни вдарили по Селидовому пізно ввечері 13 лютого. Поцілили у 5-поверхівку: 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю, під завалами люди.
  • Вночі 14 лютого окупанти вдруге обстріляли Селидове у Донецькій області. Поранено одну людину, близько 100 пацієнтів лікарні евакуйовують у інші міста.

УП: Новина доповнена після публікації.

Теми: Донецька областьобстрілвійнажертви
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