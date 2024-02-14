Фінансування США для України: спікер хоче зустрічі з Байденом

Спікер Палати представників Майк Джонсон хоче особистої зустрічі з президентом США Джо Байденом, перш ніж продовжити роботу над проєктом із фінансуванням для України та Ізраїлю.

Джерело: телеканал NBC з посиланням на джерело, близьке до Джонсона, цитує "Європейська правда"

Деталі: За даними співрозмовника каналу, Джонсон і його співробітники просили про зустріч з Байденом через високопосадовців Білого дому кілька разів за останні два місяці.

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Останнє прохання про зустріч надійшло трохи більше тижня тому, за кілька днів до того, як Сенат ухвалив двопартійний пакет законів про національну безпеку вартістю 95 мільярдів доларів, а республіканці в Палаті представників оголосили імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

Прохання Джонсона про зустріч не обов'язково стосувалося версії Сенату щодо додаткової допомоги, а скоріше загального шляху просування законодавчого пакета, додає телеканал.

Водночас представник Білого дому вказав на непослідовність спікера і порадив Джонсону завершити "переговори, які він веде сам з собою", і припинити відкладати потреби національної безпеки в ім'я політики.

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"Ця мова тіла говорить: "Я знаю, що я в скрутному становищі. Будь ласка, виручіть мене", – заявило джерело з Демократичної партії.

Байден зустрічався з Джонсоном та іншими лідерами Конгресу менше місяця тому, щоб обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка б розблокувала допомогу Україні. Джонсон тоді назвав цю зустріч "продуктивною".

Схвалений Сенатом пакет передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.

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