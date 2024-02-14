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Финансирование США для Украины: спикер хочет встречи с Байденом

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 10:33
Финансирование США для Украины: спикер хочет встречи с Байденом
Майк Джонсон, фото Getty Images

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет личной встречи с президентом США Джо Байденом, прежде чем продолжить работу над проектом с финансированием для Украины и Израиля.

Источник: телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к Джонсону, цитирует "Европейская правда"

Детали: По данным собеседника канала, Джонсон и его сотрудники просили о встрече с Байденом через высокопоставленных чиновников Белого дома несколько раз за последние два месяца.

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Последняя просьба о встрече поступила чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял двухпартийный пакет законов о национальной безопасности стоимостью 95 миллиардов долларов, а республиканцы в Палате представителей объявили импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Просьба Джонсона о встрече не обязательно касалась версии Сената по дополнительной помощи, а скорее общего пути продвижения законодательного пакета, добавляет телеканал.

В то же время представитель Белого дома указал на непоследовательность спикера и посоветовал Джонсону завершить "переговоры, которые он ведет сам с собой", и прекратить откладывать потребности национальной безопасности во имя политики.

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"Этот язык тела говорит: "Я знаю, что я в затруднительном положении. Пожалуйста, выручите меня", – заявил источник из Демократической партии.

Байден встречался с Джонсоном и другими лидерами Конгресса меньше месяца назад, чтобы обсудить двухпартийное иммиграционное соглашение, которое бы разблокировало помощь Украине. Джонсон тогда назвал эту встречу "продуктивной".

Одобренный Сенатом пакет предусматривает 61 миллиард долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 миллиарда долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере, спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.

Читайте также: Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.

Темы: СШАпомощь УкраинеБайден
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