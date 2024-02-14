Более 100 журналистов пострадали во время полномасштабного вторжения – RSF

Международная организация "Репортеры без границ" подсчитала, что более 100 украинских и иностранных журналистов, аккредитованных в Украине, пострадали от российской агрессии за два года полномасштабной войны в Украине.

Источник: сайт RSF

Детали: Среди жертв организация приводит 11 журналистов, погибших во время работы. За 2023 год погибли двое, за 2022 – еще 9.

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По меньшей мере 35 журналистов ранены во время работы на фронте, атак на телебашни, офисы СМИ или гостиницы.

Также два украинских журналиста считаются пропавшими без вести в России. Среди них фрилансер "Украинской правды" Виктория Рощина, о которой нет сведений с августа 2023 года.

Пропавшим считается журналист агентства "Униан" Дмитрий Хилюк.

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По меньшей мере, 12 журналистов задержаны. В частности, россияне содержат журналистку-фрилансершу Ирину Данилович, которая сотрудничала с несколькими крымскими медиа.

С 24 февраля 2022 года, по данным Института массовой информации, 233 украинских медиа были вынуждены закрыться.

За два года RSF подала восемь жалоб на военные преступления одновременно в Международный уголовный суд (ICC) и генпрокурора Украины, а также две жалобы во французские суды. В рамках этих жалоб RSF задокументировала более 50 нападений более чем на 100 журналистов.