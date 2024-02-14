У 2024 році європейські члени НАТО уперше спільно витратять на оборону понад 2% ВВП

За 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону

Джерело: генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив перед міністерською зустріччю НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Генеральний секретар Альянсу – очевидно, реагуючи на критику з США, – повідомив про рекордне зростання оборонних витрат НАТО. Як відомо, з початком російського вторгнення в Україну у 2014 році Альянс взяв курс на збільшення витрат.

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"Відтоді, як у 2014 році союзники взяли зобов’язання щодо інвестицій (у свою оборону. – ЄП), європейські союзники та Канада збільшили витрати на оборону на понад 600 млрд доларів. Торік ми стали свідками безпрецедентного зростання витрат європейських союзників та США – на 11%", – повідомив він.

"У 2024 члени НАТО в Європі інвестують (витратять на оборону) 380 млрд доларів. Це вперше перевищить 2% їхнього спільного ВВП", – повідомив він.

Також генсек анонсував, скільки членів НАТО витрачатимуть на оборону понад 2% за підсумками 2024 року.

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"Я очікую, що цього року 18 союзників витрачатимуть 2% ВВП. І це також рекорд. Це збільшення у шість разів від 2014 року, коли тільки три союзники відповідали цій вимозі", – додав він.

Столтенберг, утім, наголосив, що для частини союзників "попереду велика дорога", оскільки майже половина з 31 держави-члена НАТО досі не досягли двовідсоткового показника, який є обов’язковим для всіх союзників у Альянсі.

Як повідомлялося, у середу генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Також генсек у Брюсселі прокоментував успішну атаку ЗСУ на російський корабель "Цезарь Куніков", заявивши, що перемога ЗСУ в Чорному морі компенсує розчарування від контрнаступу.