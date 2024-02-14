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В 2024 году европейские члены НАТО впервые совместно потратят на оборону более 2% ВВП

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 14:56
В 2024 году европейские члены НАТО впервые совместно потратят на оборону более 2% ВВП
ЕНС СТОЛТЕНБЕРГ ФОТО С FACEBOOK НАТО

За десять лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону

Источник: генсек Альянса Йенс Столтенберг объявил перед министерской встречей НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды"

Детали: Генеральный секретарь Альянса – очевидно, реагируя на критику из США, – сообщил о рекордном росте оборонных расходов НАТО. Как известно, с началом российского вторжения в Украину в 2014 году Альянс взял курс на увеличение расходов.

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"С тех пор как в 2014 году союзники взяли обязательства по инвестициям (в свою оборону. – ЕП), европейские союзники и Канада увеличили расходы на оборону более чем на 600 млрд долларов. В прошлом году мы стали свидетелями беспрецедентного роста расходов европейских союзников и США – на 11%", – сообщил он.

"В 2024 члены НАТО в Европе инвестируют (потратят на оборону) 380 млрд долларов. Это впервые превысит 2% их общего ВВП", – сообщил он.

Также генсек анонсировал, сколько членов НАТО будут тратить на оборону более 2% по итогам 2024 года.

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"Я ожидаю, что в этом году 18 союзников будут тратить 2% ВВП. И это также рекорд. Это увеличение в шесть раз с 2014 года, когда только три союзника отвечали этому требованию", – добавил он.

Столтенберг, впрочем, подчеркнул, что для части союзников "впереди большая дорога", поскольку почти половина из 31 государства-члена НАТО до сих пор не достигли двухпроцентного показателя, который является обязательным для всех союзников в Альянсе.

Как сообщалось, в среду генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Также генсек в Брюсселе прокомментировал успешную атаку ВСУ на российский корабль "Цезарь Куников", заявив, что победа ВСУ в Черном море компенсирует разочарование от контрнаступления.

Темы: НАТО
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