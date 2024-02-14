Росіяни обстріляли житлові будинки в Миколаївці на Донеччині: загинули дві жінки
Середа, 14 лютого 2024, 16:35
Російські окупанти вдень 14 лютого вдарили по житловим будинкам міста Миколаївка Краматорського району Донецької області, у результаті чого загинули дві жінки.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін Telegram
Пряма мова: Місто (Миколаївка) потрапило під обстріл близько 14 години — в зоні ураження опинилася житлова забудова".
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Деталі: За його словами, поки відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
Що було раніше: Перед цим російська армія 14 лютого обстріляла місто Новогродівка на Донеччині, поранення отримала одна людина.