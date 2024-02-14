Россияне обстреляли жилые дома в Николаевке на Донетчине: погибли две женщины
Среда, 14 февраля 2024, 16:35
Российские оккупанты днем 14 февраля ударили по жилым домам города Николаевка Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибли две женщины.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин Telegram
Прямая речь: Город (Николаевка) попал под обстрел около 14 часов - в зоне поражения оказалась жилая застройка".
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Детали: По его словам, пока известно о двух погибших женщинах - 62 и 74 лет. Кроме того, один человек получил ранения. Окончательные последствия обстрела устанавливаются.
Что предшествовало: Перед этим российская армия 14 февраля обстреляла город Новогродовка в Донецкой области, ранения получил один человек.