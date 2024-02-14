Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли жилые дома в Николаевке на Донетчине: погибли две женщины

Станислав ПогориловСреда, 14 февраля 2024, 16:35
Россияне обстреляли жилые дома в Николаевке на Донетчине: погибли две женщины
Фото Филашкина в Facebook

Российские оккупанты днем 14 февраля ударили по жилым домам города Николаевка Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибли две женщины.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин Telegram

Прямая речь: Город (Николаевка) попал под обстрел около 14 часов - в зоне поражения оказалась жилая застройка".

Реклама:

Детали: По его словам, пока известно о двух погибших женщинах - 62 и 74 лет. Кроме того, один человек получил ранения. Окончательные последствия обстрела устанавливаются.

Что предшествовало: Перед этим российская армия 14 февраля обстреляла город Новогродовка в Донецкой области, ранения получил один человек.

Темы: Донецкая областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Бронировать рабочих ОПК станет проще: Минстратегпром изменил правила

Все новости...

Читайте УП В Google News

Донецкая область
Командование позаботилось о запасных путях снабжения в Авдеевку – спикер "Таврии"
Удар по Селидовому: спасатели и полиция показали последствия атаки
Россияне обстреляли город Новогродовка в Донецкой области, пострадал человек
Последние новости
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
10:27
Буданов: У России нет сил, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области в этом году
10:24
фотоРоссияне ударили по спасателям в Донецкой области: 4 раненых
10:15
"Шахеды" врага ударили по Доброполью: ранены две женщины
10:08
Украина до сих пор покупает российский автогаз: как он попадает в страну
Все новости...
Реклама: