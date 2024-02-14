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Росіяни з РСЗВ вбили п’ятьох та поранили трьох людей на Донеччині – прокуратура

Валентина РоманенкоСереда, 14 лютого 2024, 19:26
Росіяни з РСЗВ вбили п’ятьох та поранили трьох людей на Донеччині – прокуратура
фото прокуратури

Російсько-окупаційні війська з реактивних систем залпового вогню вбили п’ятьох та поранили трьох людей у Краматорському й Волноваському районах Донецької області.

Джерело: прокуратура Донеччини

Деталі: 14 лютого о 14:20 війська РФ вдарили по місту Миколаївка. За попередніми даними, проти мирного населення ворог використав реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" із касетними бойовими елементами.

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В результаті влучання засобів ураження по житловій забудові отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, місцеві жительки 62 і 74 років та чоловік. Під час ворожої атаки містяни перебували на вулицях.

 

Крім того, біля сусідського будинку дістав мінно-вибухову травму 72-річний чоловік. Його у важкому стані терміново доставлили до медичного закладу. Вибухами пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобіль й господарські споруди. 

 

О 15:40 армія держави-агресора атакувала, ймовірно, осколково-фугасними зарядами з РСЗВ "Смерч" село Багатир Волноваського району.

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Внаслідок обстрілу загинув пенсіонер та 26-річний водій автомобіля, який привіз до магазину продукти харчування. Осколкові поранення отримали 38-річна продавчиня та 30-річний чоловік, котрий перебував поруч. Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

Пошкоджень зазнали щонайменше 7 приватних домогосподарств та торговельні об’єкти.

Теми: Донецька областьвійна
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