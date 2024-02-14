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Россияне из РСЗО убили пятерых и ранили трех человек в Донецкой области – прокуратура

Валентина РоманенкоСреда, 14 февраля 2024, 19:26
Россияне из РСЗО убили пятерых и ранили трех человек в Донецкой области – прокуратура
фото прокуратуры

Российско-оккупационные войска из реактивных систем залпового огня убили пятерых и ранили трех человек в Краматорском и Волновахском районах Донецкой области.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: 14 февраля в 14:20 войска РФ ударили по городу Николаевка. По предварительным данным, против мирного населения враг использовал реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" с кассетными боевыми элементами.

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В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, местные жительницы 62 и 74 лет и мужчина. Во время вражеской атаки горожане находились на улицах.

 

Кроме того, возле соседского дома получил минно-взрывную травму 72-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии срочно доставили в медицинское учреждение. Взрывами повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобиль и хозяйственные постройки. 

 

В 15:40 армия государства-агрессора атаковала, вероятно, осколочно-фугасными зарядами из РСЗО "Смерч" село Багатырь Волновахского района.

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В результате обстрела погиб пенсионер и 26-летний водитель автомобиля, который привез в магазин продукты питания. Осколочные ранения получили 38-летняя продавщица и 30-летний мужчина, который находился рядом. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Повреждения получили по меньшей мере 7 частных домохозяйств и торговые объекты.

Темы: Донецкая областьвойна
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