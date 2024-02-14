У Раді відреагували на заяву Порошенка щодо неучасті у конференції в Мюнхені

Верховна Рада ввечері 14 лютого прокоментувала заяву лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка про те, що йому відмовились підписувати відрядження для участі в Мюнхенській безпековій конференції, вказавши, що "Європейську солідарність" представлятиме Олексій Гончаренко.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт парламенту

Дослівно: "Заяви представників фракції "Європейська солідарність" щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є маніпулятивними".

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Деталі: У Раді кажуть, що для участі в Мюнхенській безпековій конференції створили парламентську делегацію з представників влади й опозиції, де "Європейську солідарність" представляє Олексій Гончаренко.

Пресслужба парламенту також каже, що не отримувала заяв і відповідних документів, які б підтверджували наміри Порошенка провести інші зустрічі в межах відрядження – зокрема з керівництвом ЄС і світовими лідерами.

Оновлено: Після появи позиції парламенту співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко звинуватила пресслужбу апарату Верховної Ради в поширенні неправдивої інформації про нібито відсутність запрошень Порошенку на Мюнхенську безпекову конференцію, а також до Польщі та Ізраїлю.



На своїй сторінці в соцмережі Facebook вона оприлюднила скани запрошень 5-му президенту України.

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Що передувало: Сам лідер фракції "Європейська солідарність" заявив, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки нібито через загрозу життю Порошенка.

Нагадаємо: Останнім часом було кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами, і ця тема привернула увагу ЗМІ.

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