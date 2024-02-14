Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Раде отреагировали на заявление Порошенко о неучастии в конференции в Мюнхене

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 20:54
В Раде отреагировали на заявление Порошенко о неучастии в конференции в Мюнхене
Петр Порошенко, фото: Getty Images

Верховная Рада вечером 14 февраля прокомментировала заявление лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко о том, что ему отказались подписывать командировку для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, указав, что "Европейскую солидарность" будет представлять Алексей Гончаренко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт парламента

Дословно: "Заявления представителей фракции "Европейская солидарность" о неучастии их фракции в Мюнхенской конференции по безопасности являются манипулятивными".

Реклама:

Детали: В Раде говорят, что для участия в Мюнхенской конференции по безопасности создали парламентскую делегацию из представителей власти и оппозиции, где "Европейскую солидарность" представляет Алексей Гончаренко.

Пресс-служба парламента также говорит, что не получала заявлений и соответствующих документов, которые бы подтверждали намерения Порошенко провести другие встречи в рамках командировки – в частности с руководством ЕС и мировыми лидерами.

Обновлено: После появления позиции парламента сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила пресс-службу аппарата Верховной Рады в распространении ложной информации о якобы отсутствии приглашений Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а также в Польшу и Израиль.

ВИДЕО ДНЯ

На своей странице в соцсети Facebook она обнародовала сканы приглашений 5-му президенту Украины.

Что предшествовало: Сам лидер фракции "Европейская солидарность" заявил, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о командировке для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности якобы из-за угрозы жизни Порошенко.

Напомним: В последнее время было несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встречи с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.

Читайте также: Диктатура Верховной Рады: как в парламенте выводят на международный уровень борьбу с оппозицией

Темы: ПорошенкоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Порошенко
Порошенко не поедет на конференцию в Мюнхен: Буданов заявил Стефанчуку о "рисках для жизни"
Россияне от имени Порошенко набирали военных в "частную армию" - СМИ
Орбан покритиковал решение не пускать Порошенко в Венгрию
Последние новости
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
Все новости...
Реклама: