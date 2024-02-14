В Раде отреагировали на заявление Порошенко о неучастии в конференции в Мюнхене

Верховная Рада вечером 14 февраля прокомментировала заявление лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко о том, что ему отказались подписывать командировку для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, указав, что "Европейскую солидарность" будет представлять Алексей Гончаренко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт парламента

Дословно: "Заявления представителей фракции "Европейская солидарность" о неучастии их фракции в Мюнхенской конференции по безопасности являются манипулятивными".

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Детали: В Раде говорят, что для участия в Мюнхенской конференции по безопасности создали парламентскую делегацию из представителей власти и оппозиции, где "Европейскую солидарность" представляет Алексей Гончаренко.

Пресс-служба парламента также говорит, что не получала заявлений и соответствующих документов, которые бы подтверждали намерения Порошенко провести другие встречи в рамках командировки – в частности с руководством ЕС и мировыми лидерами.

Обновлено: После появления позиции парламента сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила пресс-службу аппарата Верховной Рады в распространении ложной информации о якобы отсутствии приглашений Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а также в Польшу и Израиль.

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На своей странице в соцсети Facebook она обнародовала сканы приглашений 5-му президенту Украины.

Что предшествовало: Сам лидер фракции "Европейская солидарность" заявил, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о командировке для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности якобы из-за угрозы жизни Порошенко.

Напомним: В последнее время было несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встречи с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.

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