Стефанчук розповів, що відбувається із законопроєктом про мобілізацію

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що наразі в парламенті триває "велика дискусія" щодо законопроєкту стосовно удосконалення мобілізації: за його словами, друге читання може відбутися не раніше 21 лютого.

Джерело: інтерв'ю Стефанчука телеканалу "Рада", продемонстроване в ефірі національного телемарафону ввечері 14 лютого

Пряма мова: "У Верховної Ради є 14 днів між першим та другим читанням, щоб народні депутати могли внести свої поправки. Зараз ведеться велика дискусія… далі він доопрацьовується в комітеті, як тільки комітет буде готовий (законопроєкт винесуть на друге читання - ред.).

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Але все рівно це буде не раніше 21 лютого, тому що це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроєкту. Враховуючи те, який розлогий коридор цих поправок, я думаю, що деякий час знадобиться і комітету на врахування чи не врахування цих поправок".

Що передувало: 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

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