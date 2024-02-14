Стефанчук рассказал, что происходит с законопроектом о мобилизации

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что сейчас в парламенте продолжается "большая дискуссия" по законопроекту относительно усовершенствования мобилизации, по его словам, второе чтение может состояться не ранее 21 февраля.

Источник: интервью Стефанчука телеканалу "Рада", продемонстрированное в эфире национального телемарафона вечером 14 февраля

Прямая речь: "У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки. Сейчас ведется большая дискуссия... дальше он дорабатывается в комитете, как только комитет будет готов (законопроект вынесут на второе чтение - ред.).

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Но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, какой обширный коридор этих поправок, я думаю, что некоторое время понадобится и комитету на учет или неучет этих поправок".

Что предшествовало: 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации.

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