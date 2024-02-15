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Bloomberg: Радники Трампа обговорили можливості посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів 

Олена ІвашківЧетвер, 15 лютого 2024, 03:47
Bloomberg: Радники Трампа обговорили можливості посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів 
Дональд Трамп на зустрічі з виборцями, фото Getty Images

Радники експрезидента США Дональда Трампа обговорювали можливість на початку можливого другого терміну президентства посадити президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Джерело: Bloomberg з посиланням на інформаторів

Деталі: Один із радників Трампа сказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги США може спонукати до цього Росію. 

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Радники Трампа зокрема Ларрі Кудлоу та Роберт О’Браєн, також публічно наполягали на посиленні санкцій проти Центрального банку Росії, щоб вплинути на Путіна.

Наразі ніхто не веде переговорів з російськими чи українськими посередниками, частково тому, що це, ймовірно, суперечить Закону Логана, закону США, який забороняє приватним особам вести переговори від імені уряду.

Передісторія: 

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  • 13 лютого стало відомо, що пропозиція президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні з метою заморозити війну була відкинута Сполученими Штатами Америки після контактів між посередниками, повідомили "Reuters" джерела в Росії.

Теми: СШАРосіявійнаТрамп
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