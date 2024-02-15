Bloomberg: Радники Трампа обговорили можливості посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів
Радники експрезидента США Дональда Трампа обговорювали можливість на початку можливого другого терміну президентства посадити президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.
Джерело: Bloomberg з посиланням на інформаторів
Деталі: Один із радників Трампа сказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги США може спонукати до цього Росію.
Радники Трампа зокрема Ларрі Кудлоу та Роберт О’Браєн, також публічно наполягали на посиленні санкцій проти Центрального банку Росії, щоб вплинути на Путіна.
Наразі ніхто не веде переговорів з російськими чи українськими посередниками, частково тому, що це, ймовірно, суперечить Закону Логана, закону США, який забороняє приватним особам вести переговори від імені уряду.
Передісторія:
- 13 лютого стало відомо, що пропозиція президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні з метою заморозити війну була відкинута Сполученими Штатами Америки після контактів між посередниками, повідомили "Reuters" джерела в Росії.