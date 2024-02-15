Bloomberg: Советники Трампа обсудили возможности посадить Зеленского и Путина за стол переговоров

Советники экс-президента США Дональда Трампа обсуждали возможность в начале возможного второго срока президентства посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информаторов

Детали: Один из советников Трампа сказал, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров, тогда как угроза увеличения помощи США может побудить к этому Россию.

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Советники Трампа в частности Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен, также публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.

Сейчас никто не ведет переговоров с российскими или украинскими посредниками, отчасти потому, что это, вероятно, противоречит Закону Логана, закону США, который запрещает частным лицам вести переговоры от имени правительства.

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