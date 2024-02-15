Bloomberg: Советники Трампа обсудили возможности посадить Зеленского и Путина за стол переговоров
Советники экс-президента США Дональда Трампа обсуждали возможность в начале возможного второго срока президентства посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров.
Источник: Bloomberg со ссылкой на информаторов
Детали: Один из советников Трампа сказал, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров, тогда как угроза увеличения помощи США может побудить к этому Россию.
Советники Трампа в частности Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен, также публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.
Сейчас никто не ведет переговоров с российскими или украинскими посредниками, отчасти потому, что это, вероятно, противоречит Закону Логана, закону США, который запрещает частным лицам вести переговоры от имени правительства.
Предыстория:
- 13 февраля стало известно, что предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозить войну было отвергнуто Соединенными Штатами Америки после контактов между посредниками, сообщили источники в России.