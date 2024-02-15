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Bloomberg: Советники Трампа обсудили возможности посадить Зеленского и Путина за стол переговоров

Алена ИвашкивЧетверг, 15 февраля 2024, 03:47
Bloomberg: Советники Трампа обсудили возможности посадить Зеленского и Путина за стол переговоров
Дональд Трамп на встрече с избирателями, фото Getty Images

Советники экс-президента США Дональда Трампа обсуждали возможность в начале возможного второго срока президентства посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информаторов

Детали: Один из советников Трампа сказал, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров, тогда как угроза увеличения помощи США может побудить к этому Россию. 

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Советники Трампа в частности Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен, также публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.

Сейчас никто не ведет переговоров с российскими или украинскими посредниками, отчасти потому, что это, вероятно, противоречит Закону Логана, закону США, который запрещает частным лицам вести переговоры от имени правительства.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 февраля стало известно, что предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозить войну было отвергнуто Соединенными Штатами Америки после контактов между посредниками, сообщили источники в России.

Темы: СШАРосcиявойнаТрамп
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