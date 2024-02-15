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У Дніпрі, Запоріжжі та Львові пролунали вибухи

Олена ІвашківЧетвер, 15 лютого 2024, 06:25
У Дніпрі, Запоріжжі та Львові пролунали вибухи
Ілюстративне фото: Depositphotos

Вранці 15 лютого у Дніпрі, Запоріжжі та Львові пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Через кілька хвилин після першого повідомлення, кореспонденти "Суспільного" почули у Дніпрі повторні вибухи. 

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О 6.27 у Запоріжжі також пролунали повторні вибухи.

О 6.32 вибухи було чутно у Львові.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький написав, що у Львові дуже гучно: "Львів. Дуже гучно. Нічого не знімаємо".

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Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив, що у Львові чутно звуки вибухів. Він також зазначив, що загроза досі зберігається.

О 6.42 мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про повторні вибухи у Запоріжжі: "У Запоріжжі чутно звуки вибухів. Загроза  зберігається. Перебувайте в укриттях".

О 6.43 "Суспільне" повідомило про повторні вибухи у Львові.

О 6.45 Козицький написав, що у Львові зараз знову дуже небезпечно.

За інформацією Повітряних сил, ракета перебуває в межах міста.

О 6.53 Федоров повідомив, що у Запоріжжі є влучання по обʼєкту інфраструктури міста. 

Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо: по всій країні оголошена повітряна тривога через запуск "Калібрів" з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95мс.

Теми: ракетний ударвійнаППО
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