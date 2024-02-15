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В Днепре, Запорожье и Львове раздались взрывы

Алена ИвашкивЧетверг, 15 февраля 2024, 06:25
В Днепре, Запорожье и Львове раздались взрывы
Иллюстративное фото: Depositphotos

Утром 15 февраля в Днепре, Запорожье и Львове прогремели взрывы

Источник: "Суспільне"

Детали: Через несколько минут после первого сообщения, корреспонденты "Суспільного" услышали в Днепре повторные взрывы. 

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В 6:27 в Запорожье также прозвучали повторные взрывы.

В 6.32 взрывы были слышны во Львове. 

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий написал, что во Львове очень громко: "Львов. Очень громко. Ничего не снимаем".

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Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил, что во Львове слышны звуки взрывов. Он также отметил, что угроза по-прежнему сохраняется.

В 6.42 мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье: "В Запорожье слышны звуки взрывов. Угроза сохраняется. Находитесь в укрытиях".

В 6.43 "Суспільне" сообщило о повторных взрывах во Львове.

В 6:45 Козицкий написал, что во Львове сейчас снова очень опасно.

По информации Воздушных сил, ракета находится в черте города.

В 6:53 Федоров сообщил, что в Запорожье есть попадание по объекту инфраструктуры города.

Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Напомним: по всей стране объявлена воздушная тревога из-за запуска "Калибров" из Черного моря и запуск ракет с российских бомбардировщиков Ту-95мс.

Темы: ракетный ударвойнаПВО
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