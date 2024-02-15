Трамп зрадів, що Путін висловився за перемогу Байдена: Комплімент

Експрезидент США Дональд Трамп назвав "компліментом" заяву глави Кремля Володимира Путіна про те, що для Росії нібито краще, щоб на виборах в Америці переміг Джо Байден.

Джерело: Трамп на мітингу в Південній Кароліні, цитує "Європейська правда" з посиланням на Newsweek

Пряма мова: "Президент Росії Путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би бачити президентом Джо Байдена, а не Трампа. Ось це комплімент. Багато людей сказали: "О, Боже, це дуже погано". Ні, ні, це добре".

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Деталі: За словами колишнього президента США і претендента на цю посаду, не дивно, що Путін хотів би бачити Байдена в Білому домі.

Трамп нагадав, що за часів свого президентства він запровадив санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але адміністрація Байдена скасувала ці санкції у травні 2021 року.

Цьому передувало: Володимир Путін заявив, що на посаді президента США для Росії кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп, бо Байден нібито більш передбачуваний.

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За даними агентства Bloomberg, Трамп у разі перемоги на наступних президентських виборах збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.