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Трамп обрадовался, что Путин высказался за победу Байдена: Комплимент

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 10:00
Трамп обрадовался, что Путин высказался за победу Байдена: Комплимент
Дональд Трамп, фото Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп назвал "комплиментом" заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что для России якобы лучше, чтобы на выборах в Америке победил Джо Байден.

Источник: Трамп на митинге в Южной Каролине, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek

Прямая речь: "Президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы видеть президентом Джо Байдена, а не Трампа. Вот это комплимент. Многие люди сказали: "О, Боже, это очень плохо". Нет, нет, это хорошо".

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Детали: По словам бывшего президента США и претендента на эту должность, неудивительно, что Путин хотел бы видеть Байдена в Белом доме.

Трамп напомнил, что во времена своего президентства он ввел санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но администрация Байдена отменила эти санкции в мае 2021 года.

Этому предшествовало: Владимир Путин заявил, что на посту президента США для России лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп, так как Байден якобы более предсказуем.

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По данным агентства Bloomberg, Трамп в случае победы на следующих президентских выборах собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.

Темы: ТрампСШАвиборыПутин
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