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Кількість загиблих через удар по Великому Бурлуку на Харківщині зросла до 5 осіб

"Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 11:13
Кількість загиблих через удар по Великому Бурлуку на Харківщині зросла до 5 осіб
Наслідки удару по Харківщині, фото ОВА з Телеграм Олега Синєгубова

Рятувальники деблокували з-під завалів у селі Великий Бурлук Куп‘янського району Харківської області тіла двох жінок, кількість загиблих від ракетного удару РФ збільшилась до чотирьох.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і Харківська обласна прокуратура

Деталі: 14 лютого в Великому Бурлуку росіяни влучили у двохповерховий житловий будинок та в ще один поряд із ним.

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Спершу повідомлялося, що двоє чоловіків загинули і пʼять цивільних травмовано, а під завалами перебували ще три жінки: 74, 55 і 27 років.

Згодом рятувальники деблокували з-під завалів тіло 74-річної жінки, а потім ще тіло 55-річної жінки.

Оновлення: Станом на 11:40 рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку труп 27-річної жінки, повідомила прокуратура. 

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Синєгубов о 13:05 підсумував: відомо про п'ять загиблих цивільних людей – це троє жінок віком 74, 54 та 27 років та двоє чоловіків 41 і 53 роки відповідно, також відомо про десять поранених і постраждалих цивільних людей – серед них троє чоловіків: 60, 60, 55 років та дві жінки 65 та 49 років. Усім травмованим надали медичну допомогу. 

14 лютого в Великому Бурлуку росіяни влучили у двохповерховий житловий будинок
14 лютого в Великому Бурлуку росіяни влучили у двохповерховий житловий будинок
Фото ОВА з Телеграм-каналу Олега Синєгубова

Пошуково-рятувальна операція триває.

Передісторія: 14 лютого о 16:16 Росія вдарила по житловому будинку у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Тоді повідомляли про двох загиблих та п’ятьох поранених.

Теми: Харківська областьвійнажертви
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