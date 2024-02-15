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Количество погибших из-за удара по Великому Бурлуку на Харьковщине возросло до 5 человек

"Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 11:13
Количество погибших из-за удара по Великому Бурлуку на Харьковщине возросло до 5 человек
Последствия удара по Харьковщине, фото ОВА из Телеграмм Олега Синегубова

Спасатели деблокировали из-под завалов в селе Великий Бурлук Купянского района Харьковской области тела двух женщин, количество погибших от ракетного удара РФ увеличилось до четырех.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура

Детали: 14 февраля в Великом Бурлуке россияне попали в двухэтажный жилой дом и в еще один рядом с ним.

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Сначала сообщалось, что двое мужчин погибли и пять гражданских травмированы, а под завалами находились еще три женщины: 74, 55 и 27 лет.

Позже спасатели деблокировали из-под завалов тело 74-летней женщины, а затем еще тело 55-летней женщины.

Обновление: По состоянию на 11:40 спасатели достали из-под завалов разрушенного дома труп 27-летней женщины, сообщила прокуратура.

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Синегубов в 13:05 подытожил: известно о пяти погибших гражданских людях – это трое женщин в возрасте 74, 54 и 27 лет и двое мужчин 41 и 53 года соответственно, также известно о десяти раненых и пострадавших гражданских людях – среди них трое мужчин: 60, 60, 55 лет и две женщины 65 и 49 лет. Всем травмированным оказали медицинскую помощь. 

14 февраля в Великом Бурлуке россияне попали в двухэтажный жилой дом
14 февраля в Великом Бурлуке россияне попали в двухэтажный жилой дом
Фото ОВА из Телеграм-канала Олега Синегубова

Поисково-спасательная операция продолжается.

Предыстория: 14 февраля в 16:16 Россия ударила по жилому дому в поселке Великий Бурлук на Харьковщине. Тогда сообщали о двух погибших и пяти раненых.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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