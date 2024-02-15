У районі Білорусі, що межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції

Лельчицький район на мапі Google

У Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

Джерело: держінформагентство БЕЛТА з посиланням на управління КДБ по Гомельській області

Дослівно: "Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур".

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Деталі: Про причини введення режиму КТО не повідомляють.

Оновлено: Sputnik Білорусь із посиланням на райвиконком повідомляє, що режим контртерористичної операції запроваджено в межах навчань.

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