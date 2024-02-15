У районі Білорусі, що межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції
Четвер, 15 лютого 2024, 12:18
У Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
Джерело: держінформагентство БЕЛТА з посиланням на управління КДБ по Гомельській області
Дослівно: "Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур".
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Деталі: Про причини введення режиму КТО не повідомляють.
Оновлено: Sputnik Білорусь із посиланням на райвиконком повідомляє, що режим контртерористичної операції запроваджено в межах навчань.
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