Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ДПСУ прокоментували режим контртерористичної операції біля кордону України

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 13:33
У ДПСУ прокоментували режим контртерористичної операції біля кордону України
Андрій Демченко. фото - медіацентру "Україна - Укрінформ"

Українські прикордонники не фіксують якихось активних дій на кордоні з Білоруссю через запровадження у Лельчицькому районі РБ режиму контртерористичної операції, ситуація є контрольованою.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі, що межує з кордоном України,  режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги.

Реклама:

За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом.

Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо. Ми продовжуємо укріплювати наш кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій".

Що передувало: 15 лютого КДБ РБ повідомило, що в Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

ВІДЕО ДНЯ

Про причини введення режиму КТО КДБ не повідомило. У райвиконкомі зазначили, що режим контртерористичної операції запроваджено в межах навчань.

Теми: БілоруськордонПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Білорусь
У районі Білорусі, що межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції
Після дискваліфікації Білорусі хокейна збірна України отримала нових суперників на відбір Олімпіади-2026
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:45
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: