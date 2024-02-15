В граничащем с Украиной районе Беларуси ввели режим контртеррористической операции

Лельчицкий район на карте Google

В Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции.

Источник: госинформагентство БЕЛТА со ссылкой на управлении КГБ по Гомельской области

Дословно: "Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур".

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Детали: О причинах введения режима КТО не сообщается.

Обновлено: Sputnik Беларусь со ссылкой на райисполком сообщает, что режим контртеррористической операции введен в рамках учений.

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