В граничащем с Украиной районе Беларуси ввели режим контртеррористической операции
Четверг, 15 февраля 2024, 12:18
В Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции.
Источник: госинформагентство БЕЛТА со ссылкой на управлении КГБ по Гомельской области
Дословно: "Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур".
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Детали: О причинах введения режима КТО не сообщается.
Обновлено: Sputnik Беларусь со ссылкой на райисполком сообщает, что режим контртеррористической операции введен в рамках учений.
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