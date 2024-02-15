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В ГПСУ прокомментировали режим контртеррористической операции возле границы Украины

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 13:33
В ГПСУ прокомментировали режим контртеррористической операции возле границы Украины
Андрей Демченко. фото - медиацентра "Украина - Укринформ"

Украинские пограничники не фиксируют каких-то активных действий на границе с Беларусью из-за введения в Лельчицком районе РБ режима контртеррористической операции, ситуация является контролируемой.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Информация о введении в одном из районов Гомельской области Беларуси, граничащей с границей Украины, режима контртеррористической операции больше похожа на привлечение внимания.

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По имеющейся информации, в этом районе на территории РБ планировалось проведение каких-то очередных бесконечных учений, которые проводятся в Беларуси постоянно. Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом.

Однако какой-то значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем. Мы продолжаем укреплять нашу границу и пристально ее оборонять, чтобы не допустить никаких провокаций".

Что предшествовало: 15 февраля КГБ РБ сообщило, что в Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции.

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О причинах введения режима КТО КГБ не сообщило. В райисполкоме отметили, что режим контртеррористической операции введен в рамках учений.

Темы: БеларусьграницаПограничная службавойна
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