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Генштаб: Ворог за підтримки авіації продовжує спроби захопити Авдіївку

Тетяна ОлійникЧетвер, 15 лютого 2024, 19:06
Генштаб: Ворог за підтримки авіації продовжує спроби захопити Авдіївку
ЗРУЙНОВАНИЙ БУДИНОК В АВДІЇВЦІ. ФОТО З TELEGRAM ВІТАЛІЯ БАРАБАША

За минулу добу на фронті відбулось 51 бойове зіткнення, ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 15 лютого

Деталі: На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак біля Тернів, Ямполівки та Веселого Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку Силами оборони було 9 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки та ще 1 атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південніше Пречистівки та біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. 

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника".

Теми: ГенштабАвдіївкабойові дії
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