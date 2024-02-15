Генштаб: Ворог за підтримки авіації продовжує спроби захопити Авдіївку

ЗРУЙНОВАНИЙ БУДИНОК В АВДІЇВЦІ. ФОТО З TELEGRAM ВІТАЛІЯ БАРАБАША

За минулу добу на фронті відбулось 51 бойове зіткнення, ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 15 лютого

Деталі: На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак біля Тернів, Ямполівки та Веселого Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку Силами оборони було 9 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки та ще 1 атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південніше Пречистівки та біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника".