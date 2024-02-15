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У Польщі заявили, що переговори з Україною про агропродукцію на завершальній стадії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 19:54
У Польщі заявили, що переговори з Україною про агропродукцію на завершальній стадії
Чеслав Секерський. Фото: Getty Images

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський каже, що переговори з Україною щодо умов експорту аграрної продукції перебувають на фінальній стадії.

Джерело: заява Секерського у четвер, чиї слова наводить видання Wprost, пише "Європейська правда"

Деталі: У Міністерстві сільського господарства і розвитку села Польщі у четвер відбулася зустріч керівництва міністерства з фермерами, які протестують по всій країні. 

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Після переговорів глава міністерства Чеслав Секерський сказав, що переговори з Україною щодо ввезення агропродукції тривають. 

"Ми ведемо переговори про двосторонню угоду з Україною, щоб встановити певні принципи на цей період, які б визначали розмір квот на окремі товари, які можуть потрапити на польський ринок, щоб не вплинути на стабільність окремих ринків", -  сказав Секерський.

Він додав, що переговори перебувають на фінальній стадії і до кінця березня все має бути узгоджено, включаючи встановлення принципів, обсягів і квот.

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"Україна не йде на це добровільно, але ми усвідомлюємо, що надмірний наплив товарів порушить ринок. Існують певні запобіжники, які ми хочемо запровадити, щоб Україна могла експортувати. 

В основному ми хочемо, щоб ЄС підтримав фінансування транспорту, українського експорту в ті частини світу, де є потреба в цьому продовольстві, але в той же час ми також усвідомлюємо, що це не може бути за рахунок європейських фермерів, в основному з країн, що межують з Україною", – сказав польський міністр.

Нагадаємо, на кінець березня у Варшаві заплановане спільне засідання урядів України та Польщі.

Між тим,  у четвер 15 лютого глава уряду Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок. 

Читайте детально про те, чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі.

Теми: ПольщаУкраїнасільське господарство
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