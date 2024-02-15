Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше заявили, что переговоры с Украиной об агропродукции на завершающей стадии

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 19:54
В Польше заявили, что переговоры с Украиной об агропродукции на завершающей стадии
Чеслав Секерский. Фото: Getty Images

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский говорит, что переговоры с Украиной об условиях экспорта аграрной продукции находятся на финальной стадии.

Источник: заявление Секерского в четверг, чьи слова приводит издание Wprost, пишет "Европейская правда"

Детали: В Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши в четверг состоялась встреча руководства министерства с фермерами, которые протестуют по всей стране. 

Реклама:

После переговоров глава министерства Чеслав Секерский сказал, что переговоры с Украиной по ввозу агропродукции продолжаются. 

"Мы ведем переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, чтобы установить определенные принципы на этот период, которые бы определяли размер квот на отдельные товары, которые могут попасть на польский рынок, чтобы не повлиять на стабильность отдельных рынков", – сказал Секерский.

Он добавил, что переговоры находятся на финальной стадии и до конца марта все должно быть согласовано, включая установление принципов, объемов и квот.

ВИДЕО ДНЯ

"Украина не идет на это добровольно, но мы осознаем, что чрезмерный наплыв товаров нарушит рынок. Существуют определенные предохранители, которые мы хотим ввести, чтобы Украина могла экспортировать. 

В основном мы хотим, чтобы ЕС поддержал финансирование транспорта, украинского экспорта в те части мира, где есть потребность в этом продовольствии, но в то же время мы также осознаем, что это не может быть за счет европейских фермеров, в основном из стран, граничащих с Украиной", – сказал польский министр.

Напомним, на конец марта в Варшаве запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши.

Между тем, в четверг 15 февраля глава правительства Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков. 

Читайте подробно о том, почему нынешний кризис на границе с Украиной стал вызовом для правительства Польши.

Темы: ПольшаУкраинасельское хозяйство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Польша
В Польше заявили о задержании украинца, который был диверсантом РФ
Польша поднимала военные самолеты из-за ракетной атаки РФ на Украину
В Польше эвакуировали 200 человек из-за бомбы времен Второй мировой
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: