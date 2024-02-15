Авдіївське пекло. Чому цивільні бояться мобілізації? "Економічне" бронювання | ТОК-ШОУ УП
Четвер, 15 лютого 2024, 20:12
Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".
Роман Кравець разом з гостями студії:
- Микола "Абдула" Волохов з 3-ї Окремої Штурмової бригади
- Єгор Фірсов, головний сержант підрозділу ударних дронів
- Соломія Бобровська, народна депутатка фракція "Голос"
- Богдана Ярова, радниця заступника Міністра оборони України
- Юрій Сиротюк, солдат-гранатометник 5 штурмового полку
- Олег Дунда, народний депутат фракція "Слуга народу"
Обговорять ситуацію в Авдіївці. Чи вдасться відмовитись від "вуличної" мобілізації та що таке економічне бронювання, яке пропонують в Офісі Президента.
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